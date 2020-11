🎥 Une caméra intelligente confond le ballon et... le crâne d'un juge de ligne !

Si le VAR peut alimenter des discussions très vives, cette caméra intelligente placée au bord du terrain lors de la rencontre entre Inverness Caledonian Thistle et Ayr United en fera rire beaucoup.

En effet, cette caméra doit suivre le ballon sur tout le terrain mais un problème survient lorsque celle-ci se met à confondre le cuir et... le crâne rasé d'un juge de ligne.

Si vous voyez des arbitres avec des bonnets dans les prochaines semaines en Ecosse...

Inverness Caledonian broadcast games with a robot camera programmed to follow ball in their Scottish second tier matches. The commentator had to apologize as camera kept on mistaking bald linesman’s head for ball and simply following it up and down field 😂pic.twitter.com/RqIt2FYvAr