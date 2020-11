Ligue des champions : Le PSG chute à Leipzig, Séville renverse Krasnodar, Chelsea étrille Rennes et la Juventus se promène en Hongrie

Ce mercredi soir, plusieurs rencontres de la troisième journée de la Ligue des champions avaient lieu.

Séville-Krasnodar 3-2

Rakitic (42e) et En-Nesyri (69e et 72e) ; Suleymanov (17e) et Berg (21e pen)

Carton rouge : Jesus Navas (50e)

Chelsea-Stade Rennais 3-0

Jérémy Doku est monté au jeu à la 63ème minute de jeu.

Werner (10e et 41e pen) et Abraham (50e)

Carton rouge : Dalbert (40e)

Ferencvaros-Juventus 1-4

Boli (90e) ; Morata (7e et 60e) et Dybala (73e) et Dvali (CSC 81e)

FC Barcelone-Dynamo Kiev 2-1

Messi (5e pen) et Pique (65e) ; Tsygankov (75e)

RB Leipzig-Paris Saint-Germain 2-1

Nkunku (42e) et Forsberg (57e pen) ; Di Maria (6e)

Carton rouge : Gueye ( 69e) et Kimpembe (95e)