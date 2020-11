Deux défaites de plus: le zéro pointé des clubs belges sur la scène européenne

Après le Standard, l'Antwerp et La Gantoise ont également été vaincus en Europa League jeudi soir. Un bilan de quatre défaites en quatre match pour les clubs belges sur la scène européenne.

Malmené pendant une grande partie de la rencontre, l'Antwerp a longtemps résisté contre le LASK, jeudi soir, en Europa League. Sans vraiment concédé de grosses occasions, les Anversois ont été privés du ballon durant une grande partie de la rencontre.

Et c'est finalement en deuxième période, quand les Anversois semblaient doucement prendre le dessus que le but d'ouverture est tombé. Sur un contre rondement mené par les Autrichiens, Joannes Eggenstein, esseulé au second poteau héritait du ballon et ne se faisait pas prier pour crucifier Jean Butez.

Les montées de Nana Ampomah, de Cristian Benavente et de Martin Hongla, conjuguées à l'exclusion de James Holland, ont permis à l'Antwerp de se montrer plus présent en phase offensive, ont permis à l'Antwerp de se montrer plus présent dans la moitié de terrain autrichien, mais l'égalisation n'est jamais tombée. Première défaite pour le Great Old en Europa League, cette saison. Les Anversois sont rejoints en tête du groupe par Tottenham et le LASK.

0 sur 9 pour la Gantoise

Si la qualification reste donc abordable pour l'Antwerp, la Gantoise a, de son côté, fait une croix définitive sur cette hyopthèse, jeudi soir. Menés dès la 13e minute de jeu, les Buffalos ont pourtant égalisé juste avant la pause, grâce à Vadis Odjidja.

Mais l'Etoile Rouge de Belgrade a enfoncé le cou, sur coup-franc en deuxième période (2-1). Zéro point sur neuf pour les Buffalos qui, comme le Standard, semblent définitivement largués dans la course à la qualification.