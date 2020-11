John Van Den Brom, le coach mental qui responsabilise ses joueurs

L'entraîneur hollandais, passé par Anderlecht, a sa méthode bien à lui pour relancer une équipe. Il reste à voir si elle conviendra à Genk.

Avec John Van Den Brom, il n'y a certainement pas que la tactique qui compte. Lors de son passage à Anderlecht (2012-2014), le Hollandais n'avait pas spécialement une formation tactique en tête, juste une philosophie: défendre vers l'avant et très haut, ce qui avait à l'époque coûté sa place à Roland Juhasz.

Mais la grosse particularité du possible futur entraîneur de Genk, c'est sa façon de gérer l'humain et son noyau. Il y a certains entraîneurs qui aiment materner les joueurs, Van Den Brom n'est pas de ceux-là. Il aime laisser des libertés à ses ouailles, préfère leur laisser prendre leurs responsabilités plutôt que de les encadrer de près. Il aime aussi être très proche de son noyau et tisse des liens assez forts avec eux. Le sourire et le positivisme sont toujours de mise avec lui.

Cette méthode avait bien fonctionné à Anderlecht lors de sa première saison au club. Il avait remporté un titre de champion mais avait surtout qualifié le club bruxellois pour la Ligue des Champions. Sa deuxième saison avait été moins bonne puisqu'il avait été viré juste avant le début des playoffs. Besnik Hasi avait repris l'équipe avec le succès que l'on sait.

Est-ce que le noyau du Racing de Genk est prêt à se gérer lui-même et à se responsabiliser? L'avenir nous le dira.