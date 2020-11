"On fait comme tous les clubs de Belgique, de France et de Navarre"

Le mercato estival des Zèbres a été très intéressant et la venue de Flanagan, actée cette semaine, réjouit Karim Belhocine.

Joe Flanagan est arrivé cette semaine, lui qui était libre de contrat. "Il y a une certaine logique. Maxime est parti, nous avonr recruté Van Cleemput. Mais depuis, Marinos va nous quitter et nous avons fait comme tous les clubs de Belgique, de France et de Navarre: nous avons doublé les postes. On est content de l'avoir transféré car il peut jouer en tant qu'arrière droit ou arrière gauche. C'était le meilleur choix".

Il faudra maintenant intégrer l'Anglais dans le groupe: "Je peux vous dire qu'il prêt physiquement. Il a travaillé seul mais aussi avec une équipe anglaise, il a même joué des matches amicaux. De ce que j'ai vu de lui, il est prêt et on est là pour travailler avec lui et pour finir de le préparer".

L'Anglais apporte donc de la profondeur dans l'effectif des Zèbres. Une preuve de plus que le club a envie de réussir quelque chose de grand dès cette saison.