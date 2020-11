Philippe Clement veut positiver: "Dortmund n'est pas aussi efficace à chaque rencontre"

Les chiffres sont lourds pour Bruges. Une défaite à domicile sur le score de 0-3, même contre le Borussia Dortmund, ça fait mal. Pourtant, Philippe Clement se voulait positif à l'issue de la rencontre.

Il est clair que Bruges n'est pas dans sa forme optimale pour le moment, tant au niveau du jeu que de la confiance. Ce mercredi, les chiffres sont pourtant assez lourds mais lors de son analyse d'après-match, Philippe Clement voyait le bon côté des choses.

"C'est dur pour mon équipe. Nous avons eu deux ou trois occasions face au but mais on ne marque pas. Comme c'est le haut niveau, derrière nous sommes punis. De plus, nous prenons trois buts sur des erreurs de notre part."

Pour le même prix, c'est 3-3

L'entraîneur de Bruges a pourtant bien résumé ce que son équipe aurait dû faire: "Quand tu joues contre une équipe de cette qualité, il faut être efficace, mais aussi avoir une part de chance, voir même un petit miracle. Je suis cependant positif quand je vois comment mes joueurs ont pressé Dortmund et la façon dont nous avons construit les actions. Pour le même prix c'est 3-3. Il faut aussi dire que Dortmund n'est pas aussi efficace lors de chaque rencontre. Mais c'est ça le top niveau, c'est un niveau qui est au-dessus du nôtre."