Tuchel place un milieu de terrain en défense, le joueur et le sélectionneur du Portugal réagissent

Danilo Pereira est arrivé au PSG cet été en tant que milieu de terrain. Résultat : il joue défenseur central, et ce n'est pas vraiment à son goût.

Après la défaite et la prestation défensive assez calamiteuse du PSG au RB Leipzig (2-1), Danilo Pereira est revenu sur son poste de défenseur central : "Je ne suis pas défenseur, moi, je suis milieu de terrain. Je connais les bases du rôle de défenseur, et mes équipiers essaient de m'aider. J'essaie de remplir le rôle que le coach me demande de remplir", se défend le Portugais dans des propos rapportés par L'Equipe.

Son sélectionneur, Fernando Santos, qui a naturellement repris le joueur champion d'Europe avec la Seleçao, s'est exprimé sur le sujet : "Avec tout mon respect pour l'entraîneur du PSG, Danilo est un milieu de terrain. Et c'est à ce poste qu'il jouera en sélection", affirme-t-il. Thomas Tuchel a les oreilles qui sifflent.