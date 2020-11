L'Union se sépare d'une arrivée estivale

L'Union a un énorme noyau et bien évidemment il n'y a pas de la place pour tout le monde.

L'Union Saint-Gilloise est une équipe ambitieuse et est pour le moment en tête de la Proximus League. Les Bruxellois ont deux points d'avance sur Seraing (avec un match en plus). Lors du mercato estival ils ont signé plus de dix joueurs et l'un d'eux va quitter le club.

Il n'y a en effet plus de place pour Abdelmunaim Boutouil. Le jeune Marocain est prêté jusqu'à la fin de la saison au club marocain de Chabab Mohammedia, club de deuxième division. Il était arrivé de FAR Rabat cet étét et a signé un contrat jusqu'en juin 2023 avec les Unionistes. Il n'a pas joué la moindre minute cette saison.