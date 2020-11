Nicky Hayen regrette une chose: "Nous avons eu la meilleur occasion après la pause"

Waasland-Beveren n'est pas passé loin de son premier clean-sheet de la saison et d'une belle victoire.

Sous pression, Nicky Hayen n'est pas passé loin d'une belle victoire et d'un premier clean-sheet de la saison. Malheureusement pour lui et pour ses ouailles, Eupen a égalisé dans les toutes dernières secondes. "L'entrée de Baby sur le côté nous a fait du mal. Il a apporté de la créativité et a fait pencher la balance. Cependant, depuis le début de la saison, quand on encaisse un but on prend un autre derrière et on perd. Ici un point ce n'est pas si mal."

Avant cette égalisation, les joueurs du Freethiel auraient tout de même pu creuser l'écart avec un plan de jeu bien précis: "Nous savions que ce serait une rencontre difficile. Eupen a des attaquants rapides. De notre côté, avec 26 buts encaissés il nous fallait garder une bonne organisation. Je voulais jouer les contre-attaques. J'insiste sur le fait que le premier but ne tombe pas du ciel: nous étions bien dans la rencontre et nous pressions très haut. Si j'ai un regret, c'est que nous avons eu la meilleure occasion de la deuxième période avec Sinani qui s'est présenté seul face au gardien. Dommage, je voulais garder le zéro derrière".