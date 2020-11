Felice Mazzù et l'Union tiennent le bon bout : "Une maturité remarquable"

L'Union accueille une formation de Deinze lourdement touchée par la crise sanitaire actuelle.

Pour Felice Mazzù, Deinze figure toujours parmi les candidats à la montée : "Cette équipe a bien redressé la barre, et compte tenu de ses deux matches de retard, on pourrait la retrouver sur nos talons en cas de double victoire", confiait sur le site du club un coach bruxellois qui prône la prudence.

Les Bruxellois restent sur une solide série et aura une bonne occasion à saisir suite au faux pas de Seraing : "C’est indéniable, nous avons toutes les raisons de s’en réjouir mais il faudra rester concentré et ne plus encaisser de but comme face à Westerlo. La volonté du groupe à réagir a cependant été immédiate et les joueurs ont fait preuve d’une maturité remarquable."

L'Union est dans une spirale positive et file dans la bonne direction pour atteindre son objectif principal : "L’esprit de groupe doit rester essentiel. Le retour de Casper Nielsen nous a fait du bien face à Westerlo, c’est un atout supplémentaire mais nous en avons d’autres. Le groupe doit être mis en évidence, cela nous permettra d’arriver à nos fins."