Didier Lamkel parle de son avenir: "Certains me disent que je serais bien au Standard"

Si Didier Lamkel Zé est furieux sur son coach, il a par contre beaucoup de respect pour Lucien D'Onofrio.

"Monsieur Lucien, je lui dois énormément", a déclaré le Camerounais dans la Dernière Heure. "Il a dépense un million d'euros pour un joueur de Ligue 2. Peu de personnes auraient fait la même chose. Il m'aide beaucoup quand je suis en difficultés. Il m'a toujours aidé et la réciproque sera toujours valable. En même temps que mon contrat, il il m'avait promis le numéro 10, mais cela ne s'est pas fait car on s'est plaint de moi dans le vestiaire. J'espère qu'il va me comprendre et me vendre en janvier".

Mais dans quel club aimerait-il jouer dans quelques mois: "Je veux trouver un bon club avec des dirigeants qui me font confiance, avec un bon coach, et même si c'est un rival de l'Antwerp. Prenez le Beerschot par exemple, c'est un club du top pour le moment. Si ce club me propose quelque chose qui me convient j'ai le droit d'y aller. Je reçois aussi des messages de personnes qui me disent que je serais bien au Standard".