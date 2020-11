Marcus Thuram revient sur sa première: "J'essaie de regarder et d'apprendre"

Première sélection, première titularisation et.... première défaite pour Marcus Thuram avec Les Bleus.

Convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France, Marcus Thuram a connu mercredi soir sa première sélection. L'attaquant du Borussia Mönchengladbach a été titularisé contre la Finlande au Stade de France (0-2), en match amical.

Auteur d'une bonne première période sur son côté gauche, symbolisée par un coup de tête sur la barre transversale adverse, l'avant-centre de 23 ans a disputé les 90 minutes du match. Au micro de M6, l'ancien footballeur de Guingamp a dressé le bilan de ses premiers pas avec les Bleus.

"On a réussi une bonne première période, malgré les deux buts. On a essayé de revenir mais on est tombés sur une équipe de Finlande qui est restée bien regroupée jusqu'à la fin. J'essaye d'apprendre, de beaucoup regarder, de voir comment se comportent les autres internationaux. J'espère acquérir le plus d'expérience et le plus vite possible."

Même si le sélectionneur Didier Deschamps fera sans doute davantage confiance aux cadres, le fils de Lilian Thuram espère désormais participer aux deux matches de Ligue des Nations contre le Portugal (14 novembre) et la Suède (17 novembre). Les champions du monde 2018 figurent à la deuxième place du groupe 3 de la Ligue A avec dix points, à égalité avec les Portugais.