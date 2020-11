D1A : Ostende fait piétiner l'Antwerp, le Cercle ouvre la porte à Mouscron !

Le KV Ostende recevait l'Antwerp, qui n'a pas réussi à se relancer et enchaîne son troisième match sans victoire en championnat ; dans le même temps, Waasland-Beveren s'est incliné face au Cercle de Bruges et peut voir Mouscron lui laisser la dernière place.

Tout se sera joué dans les dix dernières minutes de la rencontre opposant l'Antwerp au KV Ostende : le Great Old espérait aller chercher les trois points à la Côte et reprendre sa marche en avant après un 1/6, mais devra se contenter d'un partage. Tanghe ouvrait le score à la 80e, mais les hommes d'Alexander Blessin se laissaient surprendre presque dès l'engagement et voyaient Lior Refaelov égaliser (81e, 1-1). Un résultat qui empêche Ivan Leko et l'Antwerp de prendre ne serait-ce que temporairement la tête du championnat.

Du côté de Waasland-Beveren, le Cercle de Bruges a pu rebondir après un 0/6 et a été chercher les trois points chez des Waeslandiens bien mal en points, via un doublé d'Ike Ugbo (43e, 83e) ; l'expulsion tardive d'Aleksandar Vukotic pour deux jaunes coup sur coup n'aidera pas son club à retrouver la sérénité. D'autant qu'avec 5 points seulement et deux matchs d'avance (coronavirus oblige), Waasland-Beveren peut voir l'Excelsior Mouscron se débarrasser de l'encombrante lanterne rouge qui est sienne depuis de longues semaines (3 points) ... et ce dès ce week-end, en cas d'exploit à Genk.

21/11/2020 16:15 Standard - Eupen 2-2 21/11/2020 18:30 Ostende - Antwerp 1-1 21/11/2020 18:30 Waasland-Beveren - Cercle de Bruges 0-2 21/11/2020 20:45 FC Bruges - KV Courtrai 1-0