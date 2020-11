Les supporters gantois mécontents : "Il n'y a plus de politique sportive"

Après un mercato XXL et des ambitions de titre, les Gantois vivent une période critique avec une triste douzième place au classement et seulement treize points.

Le projet gantois se voulait ambitieux cette saison et Ivan De Witte voulait se battre pour le titre avec Bruges. Mais après un gros mercato et douze journées de championnat, Gand possède un faible bilan de 13 sur 36.

La situation a mis en colère les supporters buffalos qui ont décidé de réagir dans une lettre. "Notre club possède un ADN offensif et nous reconnaissons de moins en mois notre club", souligne le groupe KAA Gent Supporters.

"Les dirigeants font preuve d'un manque de vision et nous estimons qu'il n'y a plus de politique sportive", peut-on aussi lire dans cette lettre, qui souligne aussi le redressement du club avec la construction du nouveau stade et le premier titre de leur histoire en 2015.

Le noyau gantois va vite devoir se ressaisir s'il veut toujours espérer rejoindre le top 4 et se battre pour le titre, même si la tâche s'annonce compliquée ...