Ivan Leko déçu : "Nous avons dominé la rencontre"

L'Antwerp a dominé Ostende ce week-end mais n'est pas parvenu à concrétiser toutes ses occasions. "Je pense que c'est un résultat juste", a admis Ivan Leko.

Leko n'était manifestement pas content à l'issue de la rencontre. "Le résultat est décevant, mais correct. Nous étions plus dangereux et avons dominé le match. Mais Ostende est très doué dans ses transitions et a été dangereux à deux voire trois moments. Je pense que le résultat est correct, mais quand vous dominez comme ça, vous devez toujours l'emporter", a lâché le technicien croate à l'issue de la rencontre.

Pour la première fois, Leko a fait sortir Mbokani alors que le match n'était pas encore décidé. "Ecoutez, je ne peux pas blâmer mes joueurs, mais nous avons manqué quelque chose dans la dernière partie du terrain. Il n'y avait pas de bons choix et la dernière passe n'était pas bonne. Ils ont beaucoup donné. Mbokani ? Pas assez dangereux dans les seize mètres et ce n'était pas Dieumerci aujourd'hui. Cela ne veut pas dire qu'il ne marquera pas trois fois la semaine prochaine. Il est toujours un acteur clé pour nous".

Finalement, Jean Butez a dû sauver les meubles. "Oui, il a fait un sacré sauvetage. Mais si vous vous approchez 16 voire 30 fois de la cage adverse, vous devez en faire plus. Nous devions marquer plus de goals", a conclu Leko.