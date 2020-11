Le Sporting de Charleroi a pris un but au plus mauvais moment et ça s'est avéré fatal

Les Zèbres n'ont jamais su combler leur retard contre des Gantois bien organisés et qui n'ont pas laissé grand-chose à Charleroi en seconde période.

Sale soirée pour le Sporting de Charleroi, dimanche, contre la Gantoise. Au terme d'un match équilibré, les Zèbres ont concédé leur troisième défaite de la saison, la deuxième à domicile. "Je pense que La Gantoise a fait un bon match et malheureusement, ils ont marqué quand on commençait à prendre le match en main."

Après une première demi-heure plutôt gantoise, les Zèbres semblaient en effet doucement prendre le dessus sur leur adversaire du soir. "On a deux situations intéressantes, avec l'occasion d'ouvrir le score si on fait la bonne passe au bon moment. Mais on n'y parvient pas et finalement, ils ouvrent le score."

Un but tombé juste à la mi-temps qui aura définitivement scellé le sort de la rencontre, malgré la pression carolo en seconde période. "On a peut-être eu un plus de situations que Gand ce soir, mais on n'a pas marqué. Eux oui, et ça leur a suffi. C'est le football et il faudra désormais se concentrer sur le match de vendredi", conclut Karim Belhocine.