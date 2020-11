Arnaud Bodart... en pointe, Genk et Ostende en force: notre équipe de la semaine

Une fois n'est pas coutume, le Racing Genk et le KV Ostende sont les principaux fournisseurs de notre équipe de la semaine. Avec Arnaud Bodart... en pointe!

Le trio défensif

Si de nombreux observateurs louent le football offensif proposé par le KV Ostende depuis le coup d'envoi de la saison, les Côtiers peuvent aussi s'appuyer sur d'excellents défenseurs centraux. Anton Tanghe, également buteur, et Jack Hendry ont tenu tête aux attaquants de l'Antwerp, samedi, ils accompagnent le Gantois Milad Mohammadi dans notre défense du week-end.

Dans l'entrejeu

Titulaire pour la première fois après depuis son retour à la compétition, Bryan Heynen confirme qu'il a déjà retrouvé ses sensations. Il a rayonné dans l'axe contre l'Excel Mouscron. Il prend place aux côtés de Stef Peeters, excellent et décisif (un assist, un but) contre le Standard et d'Ismaila Coulibaly, patron du milieu de terrain du Beerschot contre Anderlecht.

Sur les flancs

Les superlatifs commencent à manquer pour qualifier les prestations de Theo Bongonda à Genk. Bourreau de Mouscron, dimanche soir, l'ailier limbourgeois retrouve notre équipe de la semaine, au même titre que Geoffry Hairemans, toujours très précieux à Malines depuis le début de saison.

Devant

Que des buteurs, pour ponctuer cette équipe de la semaine. Du haut de ses deux buts, Duckens Nazon a privé OHL d'une quatrième victoire consécutive à domicile. Noa Lang a joliment offert trois points au Club de Bruges que contre Courtrai. Et que dire de la prestation d'Arnaud Bodart contre Eupen? Non content de maintenir le Standard dans le match, le portier liégeois était à la bonne place pour offrir un point aux Rouches contre les Pandas. Décisif dans les deux rectangles, Arnaud Bodart prend place au coeur de l'attaque de notre équipe-type du week-end!