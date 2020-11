Nicolas Pépé fait son mea culpa

Pas si souvent titulaire avec Arsenal, l'international ivoirien avait l'occasion de briller ce dimanche contre Leeds. Mais l'ailier s'est illustré par un coup de tête sur Alioski qui lui a valu une exclusion.

Un geste qui n'a pas du tout plu à Mikel Arteta qui avait qualifié cela d'inacceptable. Nicolas Pépé a fait son mea culpa et a finalement publié un message d'excuse sur Instagram

"Dimanche, j'ai laissé tomber mes coéquipiers à un moment crucial du match et il n'y a aucune excuse pour mon comportement, a écrit l'attaquant. Je suis profondément désolé et j'aimerais m'excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et tout le monde au club".