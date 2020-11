L'hommage ultime du Napoli à Diego Maradona ?

Le stade San Paolo sera-t-il renommé ?

Arrivé en 1984 pour un montant record à l'époque, Maradona est accueilli par près de 70 000 Napolitains lors de sa présentation au stade San Paolo.

Malgré une première saison moyenne, le numéro dix remportera deux titres de champion d'Italie (1987 et 1990), il remportera également une coupe d'Italie (1987), une Supercoupe d'Italie (1990) et la coupe UEFA en 1989 face à Stuttgart.

Sept saisons passées à Naples qui ont hissé Diego Maradona au statut de légende dans une ville unique qui vibre au rythme du Napoli.

Le Pibe de Oro pourrait recevoir l'hommage ultime de la ville, comme l'a confié sur RMC Sport le président du Napoli Aurelio De Laurentiis, qui a évoqué l'idée de rebaptiser le stade des Partenopei "San Paolo-Maradona".

Le maire de Naples, Luigi de Magistris, a soutenu cette suggestion avant de rajouter : "Diego Armando Maradona est mort, le footballeur le plus grand de tous les temps. Diego a fait rêver notre peuple, il a racheté Naples avec son génie. En 2017, il est devenu citoyen d'honneur. Diego, Napolitain et Argentin, tu nous as donné la joie et le bonheur. Naples t'aime."