Nouveau départ pour Cyriel Dessers sous van den Brom ? "Il devra être patient"

Cyriel Dessers a explosé la saison dernière en Eredivisie, mais peine à s'imposer en tant que titulaire cette saison à Genk.

Jusqu'ici, l'attaquant a dû se contenter d'une place sur le banc et de quelques montées au jeu.

Malgré l'arrivée de John van den Brom, c'est pourtant toujours l'option Paul Onuachu qui est préférée par le technicien néerlandais pour débuter en attaque : "Cyriel Dessers a également constaté que l'équipe était bien remontée au classement et que Paul est actuellement la meilleure option en attaque. Il devra donc être patient."

L'international nigérian devra se montrer plus tranchant et savoir saisir sa chance lorsqu'il la recevra : "Je veux passer une saison déjà, voir comment les choses se développent. Mais la saison prochaine, je veux gagner des titres et devenir le meilleur buteur", avait annoncé Dessers.