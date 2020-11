Et maintenant, l'Antwerp veut aussi briller championnat

Les Anversois réussissent leur retour sur la scène européenne, mais ils veulent confirmer sur la scène nationale.

En engrangeant sa troisième victoire en quatre rencontres d'Europa League, l'Antwerp s'est approché de la qualification pour les seizièmes de finale de l'Europa League. Mais le mot d'ordre est clair au Great Old, avant de penser à la réception de Ludogorets de jeudi prochain, les Anversois doivent se concentrer sur la rencontre de lundi contre OHL.

Car en Pro League, l'Antwerp alterne le bon et le moins bon et n'a d'ailleurs pris que deux points lors de ses trois dernières sorties. "On est en train de grandir, mais on doit désormais aller chercher des points en championnat", insistait Lior Refaelov, jeudi soir, au micro de Sporza.

Trois jours avant un match crucial en Europa League, la réception d'OHL serait donc le moment idéal pour permettre au matricule 1 de renouer avec la victoire en championnat. Mais il faudra pour ça se débarrasser de Louvanistes qui ont fait des grands clubs de Belgique leurs proies favorites depuis le début de saison...