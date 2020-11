Le Sporting de Charleroi est passé à côté de son sujet à Eupen

Le but d'ouverture a mis les Zèbres KO et ils n'ont jamais vraiment été capables de réagir.

C'est la tête basse que les Zèbres ont quitté la pelouse du Kehrweg, vendredi soir et on peut le comprendre, ils ont sans doute livré la moins bonne prestation de leur saison à Eupen. Pourtant le Sporting de Charleroi avait entamé cette rencontre par le bon bout.

"On a fait une bonne entame", estime Frank Defays qui avait endossé le costume de T1 d'un soir, en remplacement de Karim Belhocine, suspendu. "Dans le premier quart d'heure, on avait la possession, on faisait les bons appels, on s'est créé quelques situations intéressantes", ajoute-t-il.

Mais le visage du match a changé, après le but d'ouverture. "C'est devenu plus compliqué pour nous. On a laissé trop de libertés à l'adversaire, on gagnait peu de duels, notre bloc était moins compact et Eupen, qui était bien dans le match, a su en profiter."

Un match à oublier pour les Zèbres et un coup de mou qui se confirme. Il faudra donc faire beaucoup mieux pour espérer renouer avec la victoire, mercredi, contre Waasland-Beveren.