🎥 D1B : Lourde défaite pour le RWDM à Lommel

En attendant le choc entre l'Union et Seraing, le RWDM se déplaçait à Lommel lors de la 12e journée de D1B.

Encore 3e le week-end dernier, le RWDM ne semble pas remis de sa défaite lors du derby et concède une deuxième défaite de suite.

Après une minute de silence en hommage à Diego Maradona, la partie débutait pourtant bien pour les Bruxellois, mais Lommel ouvrait le score via Zaroury (33e) un peu contre le cours du jeu, profitant d'une erreur molenbeekoise.

Après la pause, le RWDM concédait un second but des oeuvres d'Ugalde (50e). Assommés par ce deuxième but, les Bruxellois se heurtaient ensuite au bloc local qui ne laissait rien filer. Lommel profitait des relâchements et des espaces pour inscrire un troisième but via Ugalde à nouveau (70e) avant que Moreno ne scelle la lourde défaite (80e).

Lommel inflige une lourde défaite au RWDM et rejoint le podium. Après un début de saison hésitant, les Limbourgeois semblent revenir en force. Les verts et blancs on enchainé une 3e victoire en 4 rencontres et pourraient jouer les épouvantails en cette fin de période. Le RWDM est 5e et aura l'occasion de se reprendre face à Deinze le week-end prochain.