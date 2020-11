Le 11 des meilleurs joueurs formés à Anderlecht

Lukaku, Mertens, Tielemans... ces dernières années l'académie d'Anderlecht est parvenue à produire de nombreux grands talents du football belge. De quoi établir un onze de départ plus que compétitif.

Anderlecht fait partie des centres de formation les plus performants en Europe. C'est en tout cas ce qu'a déterminé L'Observatoire du football CIES dans sa lettre hebdomadaire parue il y a quelques jours. L'occasion de dresser un onze de départ des meilleurs joueurs, encore en activité, passés par le Sporting.

Dendoncker, Bornauw, Faes... une défense expérimentale

À seulement 21 ans, Mile Svilar est le dernier rempart de l'équipe. Formé au RSCA, l'international espoir belge a quitté Neerpede en août 2017 pour rejoindre le Benfica Lisbonne. Même s'il est en manque de temps de jeu depuis, il reste l'un des plus grands espoirs de sa génération à son poste.

En défense centrale, on retrouve un trio inédit. Auteur d'un exercice 2019/2020 encourageant en Bundesliga du côté de Cologne, Sebastiaan Bornauw a fait ses premiers pas avec les Diables Rouges récemment. À côté de lui, Wout Faes s'impose au sein de l'arrière-garde du Stade de Reims, en Ligue 1.

Pour accompagner les deux premiers cités, Leander Dendoncker peut rendre de fiers services. Même s'il ne s'agit pas de son poste de formation, le médian des Wolves a déjà occupé cette position à 57 reprises durant sa carrière, dont près de 20 fois avec Wolverhampton. Un club au sein duquel il s'affirme de plus en plus.

Tielemans, Saelemaekers, Mangala, Praet... la jeunesse au milieu

Pour composer la ligne médiane, Alexis Saelemaekers et Dennis Praet sont alignés dans les couloirs. Le premier cité monte en puissance du côté de l'AC Milan sous les ordres de Stefano et réalise un bon début de saison en Lombardie. Le second fait désormais partie des cadres de Leicester, une équipe qui pourrait se mêler à la course au titre en Premier League cette saison.

Dans le coeur du jeu, un autre Foxes est présent. Il s'agit de Youri Tielemans dont les performances en club, mais aussi avec les Diables Rouges, ne cessent de convaincre les observateurs. À ses côtés, le jeune Orel Mangala (22 ans) est l'un des cadres du VfB Stuttgart. Promu en Bundesliga cette saison, la formation allemande surprend avec sa huitième place au classement.

Un trio d'attaque aux couleurs des Diables

Le secteur offensif est sans doute le plus fourni. Romelu Lukaku occupe la pointe de l'attaque. Depuis son arrivée à l'Inter Milan en 2019, l'ancien joueur de Manchester United fait partie des meilleurs attaquants d'Europe. C'est aussi le cas de Dries Mertens qui est devenu le meilleur buteur de l'histoire du Napoli il y a quelques mois. L'attaquant de 33 ans est une véritable référence en Italie depuis plusieurs années.

Enfin, Dodi Lukebakio réalise un début de saison canon au Hertha Berlin (9 matchs, 4 buts, 3 passes décisives). Passé par le RSCA entre 2011 et 2018, même s'il a explosé ensuite au Sporting Charleroi, il ne fera pas tâche aux côtés des deux Diables Rouges. De retour en forme du côté de la Real Sociedad après plusieurs années compliquées du côté de Manchester United, Adnan Januzaj peut également prétendre au poste.

Le 11 de départ (3-4-3) : Svilar - Bornauw, Dendoncker, Faes - Saelemaekers, Mangala, Tielemans, Praet - Lukebakio/Januzaj, Mertens, Lukaku

Disposée en 3-4-3, cette équipe des talents made in Anderlecht a fière allure. Le fruit d'un processus global suivi par l'académie des Mauves. Outre le cas du Sporting, la formation est devenue un axe de travail prioritaire pour de nombreux clubs en Belgique. Un podcast proposé par Formation FC, en collaboration avec Walfoot, vous en dit plus.