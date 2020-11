L'exclusion qui a tout changé pour Malines contre le Beerschot

En 90 minutes, Wouter Vrancken sera passé par tous les sentiments, ce dimanche, contre le Beerschot.

Parce que Malines a d'abord rapidement inversé la tendance d'un match qui avait mal débuté. Et, une fois devant au score, les Malinois semblaient avoir le match en mains. Jusqu'à l'exclusion d'Aster Vranckx qui a finalement fait plié le KV.

"On méritait de mener 2-1 à la pause et on avait la rencontre sous contrôle avant le carton rouge", estime Wouter Vrancken, qui ne conteste pas pour autant la décision arbitrale. "Mais on ne méritait certainement pas de perdre."

Le coach malinois est d'ailleurs plus que satisfait de la prestation de son équipe. "D'un point de vue purement footballistique, nous devons être fiers de ce que nous avons montré à onze contre onze."