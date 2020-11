Jean Kindermans en est sûr : "Charly Musonda Jr aurait réussi à Anderlecht"

Le départ de Charly Musonda Jr pour Chelsea a été l'une des désillusions les plus cinglantes à Anderlecht ces dernières années. Jean Kindermans le regrette d'autant plus que le joueur aurait selon lui percé chez les Mauves.

Il était le joueur belge le plus talentueux de sa génération, mais Charly Musonda Jr (24 ans) n'a pas encore lancé sa carrière, freiné par les blessures et par des prêts peu convaincants. L'ancien talent d'Anderlecht aurait-il réussi s'il était resté en Belgique plus longtemps ? "Je regrette toujours que nous n'ayons pas pu le garder. Ce n'était pas sa décision mais celle de sa famille", se rappelle Jean Kindermans, responsable de la formation anderlechtoise, dans Sudpresse.

"Je suis sûr à 200% qu'il aurait réussi chez nous. Il était fait pour Anderlecht", affirme Kindermans. Charly Musonda Jr appartient toujours à Chelsea, où il est sous contrat jusqu'en 2022. Prêté successivement au Bétis Séville, au Celtic Glasgow et à Vitesse Arnhem, Musonda n'a pas encore fait la moindre apparition cette saison avec les Blues, encore touché par une blessure.