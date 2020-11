Paul Onuachu ne s'arrête plus : "Proche de ma meilleure série"

Douze buts : Paul Onuachu trône en tête du classement des buteurs et le Racing Genk en tête, ex-aequo, du classement de Pro League.

Paul Onuachu ne s'arrête plus de marquer. L'attaquant du Racing Genk en est à 12 buts en 13 rencontres disputées et c'est en bonne partie grâce à lui si les Limbourgeois ont retrouvé les sommets du championnat. "J'en suis presque à un but par match, comme je n'ai pas disputé celui contre Bruges. Ma meilleure série à Midtjylland était de 11 buts en 11 matchs, j'en suis proche", se réjouit le Nigérian via Het Laatste Nieuws.

"Mais je ne marque pas ces buts seuls, c'est aussi à mettre au crédit d'Ito et Bongonda. Je suis content qu'ils aient pu trouver eux-mêmes le chemin des filets aussi", pointe Onuachu. "Si nous battons l'Antwerp la semaine prochaine, nous entrons dans l'histoire de Genk avec 7 victoires d'affilée. Il faut y arriver".