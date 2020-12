Alors que la rencontre entre la Belgique et la Suisse venait à peine de débuter, une petite panne est venu déconcentrer tout le monde.

On ne jouait que depuis une minute lorsque le match entre la Belgique et la Suisse a été interrompu à cause d'une panne de courant.

Plongées dans le noir durant quelques minutes, le temps de relancer la "machine", les joueuses se sont échauffées à nouveau.