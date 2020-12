Coupe de Belgique : Le FC Liège veut croiser le fer avec le Sporting d'Anderlecht

Étant donné les circonstances sanitaires actuelles, les Sang et Marine ont été contactés par la Pro League pour savoir s'ils voulaient toujours jouer contre le Sporting d'Anderlecht le dimanche 10 janvier. Et le matricule 4 a fait savoir qu'il souhaitait disputer cette rencontre.

En seizième de finale de la Coupe de Belgique, neuf clubs amateurs (Dessel, le RFC Liège, Lokeren, La Louvière, Olsa Brakel, l’Olympic, Rupel Boom, Thes Sport et Tongres) doivent affronter des formations de D1A. Mais la prolongation des mesures en vigueur jusqu'à la mi-janvier voire le début février pose un problème pour les neuf clubs amateurs encore en lice car il sera difficile de se préparer et de pouvoir effectivement disputer leur rencontre de Croky Cup.



La Pro League a donc décidé de consulter les neuf clubs amateurs impliqués pour voir s'ils voulaient ou non jouer. S'ils décidaient de ne pas le faire, ils perdraient par forfait. Mais la Pro League prendrait alors l'initiative d'accorder une compensation financière.

Le RFC Liège a été contacté ce mardi soir et et a donné son feu vert pour disputer ce seizième de finale face au Sporting d'Anderlecht. "Nous avons donné notre accord pour prendre part à la compétition et avons refusé la compensation financière", nous confie le directeur général du matricule 4, Pierre-Laurent Fassin.



RFC Liège-Anderlecht devrait donc avoir lieu le 10 janvier à Rocourt.