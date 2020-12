La FA annonce de nouvelles règles liées au Brexit : une révolution sur le marché des transferts ?

Le Brexit va avoir des conséquences sur le marché des transferts en Angleterre : les conditions de recrutement seront plus strictes pour les joueurs issus de l'Union Européenne.

La FA a annoncé qu'un accord avait été trouve entre le Ministère britannique de l'intérieur et les instances professionnelles du football anglais (FA, Premier League, EFL) concernant les joueurs étrangers en Angleterre après la mise en place du Brexit, dès le 1er janvier 2021.

À partir de cette date (et donc du prochain mercato), les joueurs issus de l'Union Européenne auront besoin d'un permis de travail pour évoluer dans un club anglais, exactement comme les joueurs extra-communautaires. Ce permis de travail sera délivré selon le même système de points, dépendant de la nationalité du joueur (s'il est international), du club dont il est transféré, des matchs disputés en Europe et en club, du salaire qui lui sera attribué, etc.

Moins de transferts de jeunes ?

Autre nouveauté : aucun joueur de moins de 18 ans ne pourra être transféré et mis sous contrat, ce qui devrait mettre un terme ou limiter grandement les transferts de jeunes en provenance d'académies européennes. Par exemple, il aurait a priori été impossible pour Chelsea d'aller chercher un Charly Musonda Jr et de le mettre sous contrat, ou à Manchester United d'aller chercher un Adnan Januzaj.