Théo Defourny content d'avoir retrouvé les terrains : "Aucun joueur de football n'a envie de se contenter du banc"

Formé à l'Olympique Lyonnais et passé par Virton, Mouscron et Lokeren, le portier âgé de 28 ans a rejoint Eupen cet été pour être la doublure d'Ortwin De Wolf.

Théo Defourny a disputé ses premières minutes avec Eupen vendredi dernier lors de la victoire contre le Sporting de Charleroi (3-1). Le portier formé à Lyon a remplacé Ortwin De Wolf, blessé aux côtes, durant la pause. "Ce ne fut pas évident de rentrer de la sorte surtout qu'on ne savait pas encore ce dont souffrait exactement Ortwin", explique le portier âgé de 28 ans. "Mais je n'ai pas eu le temps de réfléchir puis nous avons effectué rapidement le break et ce fut donc plus facile de se mettre dedans à 2-0", souligne le deuxième gardien des Pandas.

Actif à Lokeren la saison dernière, le natif de Bourg Saint Maurice n'avait plus disputé de rencontre officielle depuis le 28 février 2020. "Une longue période en effet. Comme pour les joueurs de champ, les gardiens ont besoin aussi de rythme et cela m'a fait du bien de jouer 45 minutes. Il y a une grande différence entre les entraînements et les matchs au niveau de l'intensité. Ce temps de jeu est bon pour la confiance et le moral", a précisé l'ancien gardien de l'Antwerp et Tubize.

Ortwin De Wolf, blessé, devrait manquer les deux prochaines rencontres d'Eupen. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. "Aucun joueur de football n'a envie de se contenter du banc. On prend ce que l'on nous donne puis c'est le coach qui fait les choix et qui aligne la meilleure équipe possible. Mon seul objectif est de bien préparer la rencontre face à Malines. Chaque chose à son temps", a déclaré le joueur formé à l'OL.

Eupen réalise pour l'instant un début de saison honorable avec 16 points au compteur après 13 matchs joués. Les Pandas affichent un bilan de 3 victoires, 3 défaites et sept matchs nuls. "Il a fallu le temps que la mayonnaise prenne et l'équipe monte en puissance. Nous méritons quelques points de plus. De plus, nos adversaires sont plis craintifs et nous respectent plus. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons tout pour réaliser une bonne voire une très bonne saison. Prenons déjà les trois points ce jeudi contre Malines afin de basculer dans la colonne de gauche", a conclu Théo Defourny.