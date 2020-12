🎥 De Jason Denayer à Kevin De Bruyne: les 16 buts des Diables en Ligue des Nations

Avant le tirage au sort de la phase finale, retour sur la campagne des Diables en phase de groupes.

C'est ce jeudi, à 17h30, que les Diables Rouges connaîtront leur premier adversaire de la phase finale de la Ligue des Nations. Après avoir manqué le premier Final Four, il y a deux ans, les Diables Rouges ont cette fois répondu aux attentes.

Et ils ont à nouveau fait trembler les filets: avec 16 buts en six matchs et un bilan de cinq victoires pour une défaite. C'est Jason Denayer qui avait ouvert le compteur belge au Danemark, ses coéquipiers lui ont emboîté le pas. Avec l'inévitable Romelu Lukaku dans la peau du meilleur buteur (5), mais aussi trois buts pour Dries Mertens, deux pour Michy Batshuayi et Youri Tielemans et une réalisation pour Kevin De Bruyne, Axel Witsel et Jérémy Doku.