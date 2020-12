🎥 Le second but encaissé par le Barça passe mal pour Ronald Koeman : "Une erreur indigne de ce niveau"

Le FC Barcelone a connu sa quatrième défaite en championnat ce samedi face à Cadiz.

Le Barça ne parvient toujours pas à se remettre sur les rails. Septième de Liga à 12 points du leader (l'Atletico), le Barça sauce Koeman a du mal à rester régulier.

Face à Cadiz, le Barça a surtout offert la victoire aux Andalous avec un deuxième concédé évitable aux yeux d'un Ronald Koeman remonté : "C'est incroyable la façon dont nous avons encaissé ce deuxième but, avec une erreur indigne de ce niveau. Ce n'est pas normal de concéder un tel but", confiait le Néerlandais à Marca.

"C'est un manque typique de concentration. La mentalité n'était pas bonne non plus ce soir, et pas seulement en défense", poursuivait l'ancien défenseur.

"Nous perdons encore du terrain dans la course au titre. C'est une grande déception, mais nous devons l'accepter. Un déficit de douze points sur une équipe comme l'Atlético de Madrid, c'est beaucoup. Il reste encore beaucoup de matchs, mais si nous n'améliorons pas notre mentalité et si nous ne sommes pas plus constants à l'extérieur, on ne redressera pas la barre."

Le Barça a pris l'eau malgré des stats assez incroyables : 82% de possession et 762 passes réussies soit plus d'une passe toutes les 10 secondes. Mais les Blaugrana enchainent un deuxième match à l'extérieur sans marquer (le but de la rencontre pour les Catalans a été inscrit sur un c.s.c.).