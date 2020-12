Eupen fait tomber le leader

Ces dernières semaines, Eupen a toujours bien joué, mais a souvent perdu beaucoup dans les dernières minutes. Cette fois, les Pandas ont tenu le coup.

Eupen a perdu deux points dans les dernières secondes cette semaine contre Malines, mais Benat San Jose doit aussi faire face à quelques absences dûes à cette rencontre: Kayembe et Adriano ne sont pas présents au Kiel ce dimanche sur blessure.

Le Beerschot est une équipe offensive... mais pas . Le jeu des Pandas, qui allie défense vers l'avant et contre-pressing, empêche Holzhauser et compagnie de se créer des occasions. Mieux, ce sont les Germanophones qui sont les plus dangereux sur plusieurs frappes de Musona et de NGoy.

Les visiteurs sont même récompensés sur corner, lorsque Agbadou saute plus haut que tout le monde pour ouvrir le score (30', 0-1). La réaction des Rats? Elle attendra puisque jusqu'à la pause il n'y en a que pour Eupen, qui ne trouve malheureusement pas le chemin de ce deuxième but, avec un Baby qui rate l'inmanquable à deux mètres du but: sa reprise fracasse la barre.

Après la pause, le Beerschot tente de faire le siège du but de Defourny, qui a eu quelques arrêts à faire en première période, mais c'est Ngoy et Baby qui ont eu le ballon du 0-2 à trois reprises. Vanhamel a pris le dessus.... à chaque fois. Et quand le gardien anversois est battu, le but est annulé pour un hors-jeu de l'ancien attaquant de Charleroi.

Les dernières minutes sont stressantes, car on connait le petit pêché mignon des Pandas dans les fins de rencontre. Mais cette fois, Defourny et.... ses montants tiennent le coup. Eupen s'impose chez le leader et est aux portes du top 8.