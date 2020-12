Voici les 23 Brugeois qui tenteront d'aller chercher l'exploit à Rome !

Les 23 Blauw & Zwart qui devront aller chercher l'exploit à Rome sont connus. C'est un noyau complet que Philippe Clément a repris pour ce dernier match de poules, avec un scénario simple : si Bruges veut se hisser en 8es de finale de la Ligue des Champions, la victoire est obligatoire à la Lazio Rome. L'Europa League et la troisième places sont acquises.

