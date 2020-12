Refaelov, bien tenu : "Genk a fait ses devoirs"

L'Antwerp s'est incliné à Genk (4-2) et Lior Refaelov a vécu un match très compliqué.

L'Israélien n'a pas cherché d'excuses après la défaite du Great Old à Genk. "C'est une victoire méritée pour eux. Ils ont été beaucoup plus propres, meilleurs dans les duels, plus agressifs. Oui, l'accumulation des matchs se fait sentir de notre côté", reconnaît Lior Refaelov. Certaines erreurs individuelles peu communes ont coûté cher à l'Antwerp.

"C'est à nous de soutenir ceux qui ont fait des erreurs, et nous le ferons, car nous sommes une équipe", affirme Refaelov. Une équipe qui manquait de quelques pions essentiels, comme Haroun et Gerkens. "On sait leur importance, mais il y a assez de joueurs de qualité. Ca n'a pas marché aujourd'hui et c'est dommage. Moi ? L'arbitre a dit qu'il me protégerait après que je me suis fait secouer quelques fois, mais il ne l'a pas fait. Bah, Genk a bien fait ses devoirs et c'était à nous de trouver des solutions".