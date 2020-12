Sven Vermant prévient les Romains: "Bruges jouera sans pression"

Ancien joueur emblématique du Club de Bruges, Sven Vermant imagine un affrontement indécis et tactique entre la Lazio et les Blauw en Zwart.

Ancien Diable Rouge, Sven Vermant a porté les couleurs du Club de Bruges durant onze ans durant sa carrière de joueur. Contacté par les médias romains, celui qui a aussi officié pour Schalke 02voit les Brugeois donner du fil à retordre à la Lazio, mardi soir en Ligue des Champions.

"D'un point de vue tactique, ce sera un match très intéressé, sans doute fermé au début. Mais un but rapide pourrait changer la donne", estime-t-il. Et Sven Vermant donne aussi un 'petit' avantage psychologique aux Blauw en Zwart qui aborderont ce match "sans pression". "Quoi qu'il arrive, ils ont déjà réussi leur campagne, puisqu'ils sont certains de disputer au moins l'Europa League. Mais la La Lazio a l'avantage des points et pourrait se contenter d'un match plus défensif", tempère-t-il.