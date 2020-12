La Gantoise en Allemagne pour sauver l'honneur : "Effacer ce zéro"

Hein Vanhaezebrouck a retrouvé son poste sur le banc des Buffalos suite au remerciement de Wim De Decker.

HVH a "fêté" son retour au club par une défaite à Ostende, mais il travaille dur pour reconstruire une équipe compétitive et après un match amical face à Deinze lundi (victoire 3-0), il aura une autre opportunité ce jeudi en Europa League, dans une rencontre sans enjeu à Hoffenheim.

Une fois de plus, Vanhaezebrouck n'a eu que très peu de temps pour préparer la rencontre, mais ces quelques jours passés à l'entraînement ont apparemment déjà suffi à impressionner certains joueurs. C'est le cas de Niklas Dorsch qui a mis en avant le travail de son nouvel entraineur, lors de la traditionnelle conférence de presse : "J'apprécie son approche. De plus, nous avons consulté plus d'images ces derniers jours que les mois précédents. En tant que jeune joueur, je m'attend à apprendre beaucoup à ses côtés."

Le milieu de terrain allemand a également confié que l'équipe souhaitait éviter une sixième défaite consécutive : "Nous voulons effacer ce zéro et terminer la campagne d'Europa League avec un résultat."