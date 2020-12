La Juventus a pu se venger et troller le Barça

Après sa victoire 0-2 à la Juventus le 28 octobre dernier, le FC Barcelone s’était permis de troller Bianconeri sur Twitter. "Nous sommes ravis que vous ayez pu voir le GOAT (le meilleur de tous les temps, ndlr) sur votre terrain", faisant ainsi référence à l’interminable débat sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

La Vieille Dame avait répliqué. "Vous vous êtes sûrement trompés de dictionnaire. Nous vous apporterons le vrai au Camp Nou".

Un mois et demi plus tard, le champion d'Italie est aller s’imposer 0-3 au Camp Nou, grâce notamment à un doublé de CR7. La Juventus a ainsi pu se venger sur Twitter. "Nous avons tenu parole : nous vous l’avons apporté !"

We kept our word: we brought it! 📖🐐🔥 https://t.co/EMOPTzYEFx pic.twitter.com/mqr5aKA5cC