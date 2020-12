Zinedine Zidane respire et remercie Benzema: "Je ne suis plus surpris"

Deux buts de Karim Benzema ont qualifié le Real Madrid pour le prochain tour de la Ligue des Champions.

Auteur d'un doublé contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) ce mercredi lors de la dernière journée de la phase de poules, Karim Benzema (32 ans, 5 matchs et 4 buts en LdC cette saison) a qualifié le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cela valait bien les compliments de son entraîneur Zinedine Zidane.

"Ce que fait Karim, ça ne m'impressionne pas... Enfin si, ça m'impressionne toujours, mais je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. Je ne sais même plus ce qu'il est, si c'est un attaquant, un numéro 10, un 9 et demi... Il fait tellement de choses sur le terrain que c'est magnifique de le voir comme ça", a déclaré le coach de la Maison Blanche dans des propos relayés par L'Equipe.

Concernant la rencontre, "ZZ" est fier de la prestation de son équipe. "C'est un sentiment de satisfaction avant tout, explique le coach merengue. À l'arrivée, quand l'objectif est atteint, on se dit qu'on a fait le boulot. Je crois que l'équipe a fait le travail, on savait ce qu'on jouait. On a eu des moments compliqués, et ce soir on a fait un grand match. Notre victoire est méritée, et la première place aussi."