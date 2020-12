Combien de temps sans Laurent Depoitre pour la Gantoise? "Si c'était le bras, il pourrait jouer..."

En plus d'une situation difficile, Hein Vanhaezebrouck doit faire avec les blessures.

Dont celle de Laurent Depoitre, qui n'avait pas pu tenir sa place à Hoffenheim et qui ne pourra pas non plus jouer contre le Standard. “La bonne nouvelle c'est qu'il n' y a rien d'autre qu'une coupure au pied. On craignait que les tendons soient touchés ou qu'il y ait une fissure", estime Hein Vanhezebrouck pour Het Laatste Nieuws.

Mais cette coupure est mal située. "C'est quand même une coupure sérieuse, il faudra du temps pour que ça guérisse. Si ça avait été au bras, un bon pansement suffirait pour qu'il joue, mais au pied c'est différent. Mais ce n'est pas le bras et c'est vraiment dommage, car j'ai vu un Depoitre très impliqué. J'espère qu'on pourra le voir à l'œuvre avant le Nouvel An, mais je n'en suis pas sûr."