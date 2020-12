Karim Belhocine est heureux: "Ces trois points nous font du bien"

A Saint-Trond, Charleroi a dû se battre jusqu'au bout pour rentrer avec les trois points dans le Hainaut.

Le Sporting de Charleroi attendait cela depuis le 31 octobre et la victoire à domicile contre le Cercle de Bruges. Après près de 5 semaines de vaches maigres, les Zèbres ont enfin retrouvé le chemin de la victoire, de quoi réjouir Karim Belhocine, qui a analysé la rencontre en conférence de presse.

"C'était un match avec deux équipes qui avaient besoin de gagner. On a eu des occasions pour faire le break mais cela n'a pas été le cas. Je suis très content de la victoire pour les joueurs, elle leur appartient. Être bien organisé ne veut pas dire qu'on a eu un match compliqué même si on était peut-être un peu plus bas que ce qu'on voulait en première mi-temps. On a quand même eu quelques reconversions en contre très intéressantes, notamment un trois contre un."

Le coach français des Zèbres a vu une belle progression de son équipe non seulement par rapport à la dernirèe rencontre, mais aussi pendant le match: "On a senti une équipe qui voulait jouer ensemble et retourner les choses avec beaucoup de courses et de la présence dans les duels. Saint-Trond est une belle équipe de football donc elle nous a posé des problèmes. On s'est libéré en deuxième mi-temps. Ces trois points nous font du bien et nous repositionnent. C'est tellement mérité pour cette équipe et ces joueurs."