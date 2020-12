Noa Lang s'enflamme: "Nous sommes à notre place: au sommet"

Tout le monde connait la confiance hollandaise, on apprend à connaître celle de Noa Lang.

Le Club de Bruges n'a transféré qu'un seul joueur cet été, mais c'est un transfert qui rapporte sur le terrain. Depuis son arrivée, Noa Lang est souvent décisif et il l'a encore été ce dimanche sur la pelouse du Bosuil.

"Je suis un footballeur qui aime rentrer dans le jeu, chercher une solution même au second poteau. J'aime avoir des libertés, chercher les espaces, jouer entre les lignes et enclancher une action. C'est ce que le coach me demande. Nous avons pris trois points importants et nous sommes a notre place: au sommet. Nous avons mis nos adversaires derrière nous, c'est un superbe week-end."

Noa Lang, qui a évolué en première et en deuxième division aux Pays-Bas, peut maintenant comparer les deux compétitions, que certains aimeraient jumeler dans un futur proche: "La compétition en Belgique est bien plus serrée, plus physique. Aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de coups, Seck est une bête, mais tout cela C'est bon pour moi et cela me permet de me dépasser".