"Un scénario rêvé" pour Massimo Bruno: avec une grosse pensée pour Ken Nkuba

Rentrer, marquer et offrir la victoire à Charleroi: Massimo Bruno aurait vécu la soirée parfaite, au Jan Breydel, s'il n'y avait pas eu cette terrible blessure de Ken Nkuba qui a forcément ému les Zèbres.

Après avoir rejoué ses premières minutes contre le le KV Courtrai il y a huit jours, Massimo Bruno a participé à son deuxième match depuis son retour de blessure. Et neuf mois après s'être occasionné une rupture des ligaments, il ne cache pas qu'il rêvait d'un scénario comme celui vécu, mardi, au Jan Breydel.

Dans un match complètement fou, c'est lui qui a offert la victoire au Sporting de Charleroi, à trois minutes du coup de sifflet final, alors que le Cercle, à dix contre onze, venait d'égaliser. "C'est beaucoup d'émotions. Je suis vraiment très content. Pendant ma rééducation, je rêvais de ce scénario-là, donc ça fait du bien."

Un but et une victoire pour Ken Nkuba

Mais la soirée du Sporting n'a pas été marqué que par cette victoire à l'arrachée. Les Zèbres ont été particulièrement marqués par la blessure du jeune Ken Nkuba, contraint de céder sa place après 22 minutes de jeu.

Et Massimo Bruno a tenu à lui apporter son soutien en brandissant son maillot après son but. "Ça m'a beaucoup touché et j'étais vraiment très triste pour lui. J'avais demandé à Bello, le magazinier carolo, de préparer son maillot parce que je sentais qu'il allait se passer quelque chose de bien et que je voulais lui dédicacer ce but."