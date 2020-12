Bruges s'envole avant la bataille des Flandres

Le résultat du match aller avait plongé Bruges dans une mini-crise, le duel de ce jeudi a été dominé par les Brugeois, qui ont cependant dû se montrer patients.

Le Club de Bruges a pu vivre quelques jours relativement calmes après sa victoire sur la pelouse de l'Antwerp dimanche dernier. Du coup, un peu par obligation car Vormer, Schrijvers et Horvath sont toujours en quarantaine, Clement aligne la même équipe qu'au Bosuil.

Le champion en titre ne peut cependant pas faire la différence d'entrée de jeu comme lors de sa visite sur la pelouse du Great Old. Il est clair que Malines n'a qu'une envie dans ce match: faire jouer Bruges à son rythme. Durant le premier acte, cela fonctionne plutôt bien puisque les Gazelles se laissent endormir. Il y a bien deux belles occasions pour Diatta, dont une lors d'un face à face, mais le Sénégalais manque d'adresse et le cadre.

Le vrai problème pour Bruges dans ces 45 premières minutes, c'est que Noa Lang doit quitter la pelouse sur blessure. Jusqu'ici, le Hollandais était le seul joueur à accélérer le jeu depuis son côté droit. Une vraie tuile aussi pour les prochaines semaines.

Après la pause, Bruges montre un tout autre visage. Le bloc est plus haut, défend vers l'avant, et forcément les occasions se font de plus en plus nombreuses. Si Mata sauve un ballon de Walsh sur sa ligne, il n'y en a que pour Bruges avec un homme à la baguette: Charles De Ketelaere.

Ce dernier multiplie les actions sur son côté gauche, en terminant toujours par une dernière passe précise ét intéressante. Qui est toujours présent dans le rectangle? Diatta. Après une frappe de Vanaken sur le poteau, le Sénégalais trouve le petit filet, puis la barre, avant d'enfin soulager son équipe.

Sur un nouveau centre de De Ketelaere, il est à la lutte avec Kaya pour pousser le ballon dans les filets (69', 0-1). Quelques minutes plus tard, il provoque un une-deux et s'en va tromper Thoelen du gauche (74', 0-2). Tout est dit dans cette rencontre, que Bruges aura finalement dominé de la tête et des épaules. Dans les arrêts de jeu, un nouveau une-deux permet à Okereke de venir fusiller de près le pauvre Thoelen (90' +1, 0-3)

Avec 5 points d'avance sur Genk, et un match de plus, le champion s'envole en tête du championnat à quelques jours de la bataille des Flandres. Ce dimanche, les Buffalos d'un certain Hein Vanhaezebrouck se déplaceront au Jan Breydel.