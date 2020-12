Anderlecht aux portes du top 4: "La première moitié de la saison a été folle pour tout le monde"

Malgré les nombreuses critiques du début de saison, Anderlecht se retrouve aux portes du top 4. Une victoire à Charleroi signifierait également la première série de trois victoires consécutives. Vincent Kompany hausse les épaules : "C'est une saison de folie pour tout le monde".

Pas de Hendrik Van Crombrugge demain, mais Cullen, Miazga et Tau sont disponibles. Deux matches en quatre jours pèsent également sur le jeune noyau d'Anderlecht. "Nous verrons qui nous pourrons utiliser après l'entraînement d'aujourd'hui", a souligné qui Kompany doit également tenir compte de la façon de jouer de Charleroi. "Ils ont en effet un style clair, une bonne transition et une bonne organisation, ainsi qu'une dose d'expérience. C'est un adversaire difficile et connaissant Karim (Belhocine), il utilisera les bons mots pour les motiver".

Aux portes du Top 4

Entre-temps, Anderlecht est passé à la cinquième place, avec autant de points que le quatrième, OHL. "La conclusion simple est que la première moitié de la saison a été folle pour tout le monde. Tout le monde a eu des hauts et des bas. Ce qui est décisif, c'est le moment où vous avez ces faiblesses. Mais je ne prends pas non plus en compte la façon dont les autres équipes se débrouillent. Même si nous avions tout gagné, j'aurais dit que nous pouvions faire mieux".

Kompany compte à nouveau sur la jeunesse, comme nous l'avons vu mardi. "Ecoutez, il n'y a jamais eu de discussion sur l'expérience des joueurs. J'essaie de mettre en place l'équipe qui a le plus de chances de gagner et qui peut apporter ce que nous voulons. Je veux voir de l'intensité et je ne peux pas me plaindre de cela. Sauf contre le Club de Bruges et face au Beerschot, qui étaient meilleurs que nous à ce niveau. Et nous ne pouvons pas nous le permettre", a expliqué Kompany.