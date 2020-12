La Gantoise a pensé à ....Michel Preud'homme

La Gantoise en est à son quatrième entraîneur cette saison et le club semble enfin sur de bons rails avec Vanhaezebrouck. Mais De Witte a un moment donné eu une autre idée en tête.

Ivan De Witte a passé des jours et et des semaines compliquées. "En six mois, j'ai vieilli de 5 ans", a déclaré le Président de Gand à la RTBF. "Au printemps dernier, nous étions l'équipe qui jouait le mieux au football en Belgique, avec aussi un beau duel en Europe contre l'AS Roma. Mais nous voulions aussi passer un cap dans notre jeu défensif. Le timing du licenciement de Jess Thorup était mauvais. J'avais aussi une mauvaise estimation des liens qu'il y avait entre lui, les joueurs et les supporters".

Ensuite, Lazslo Bölöni est arrivé: "L'embaucher était une erreur, mais le résultat des erreurs du passé. Nous cherchions un coach qui connaissait le championnat belge. Vanhaezebrouck venait de se faire opérer. J'ai aussi pensé à Michel Preud'homme et j'ai parlé avec lui lors de notre rencontre face au Standard. Je ne voulais cependant pas brouiller ma relation avec Bruno Venanzi. Nous avons aussi pensé à Vercauteren mais Genk avait un oeil dessus".

En fin de saison dernière, Preud'homme avait pris du recul et quitté le petit banc du Standard pour se concentrer uniquement sur sa fonction de vice-président des Rouches. Rien ne dit qu'il aurait accepté de reprendre sa carrière d'entraîneur à La Gantoise.