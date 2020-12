La défense de Bruges est redevenue royale

Critiquée en début de saison, la défense de Bruges répond présent depuis plusieurs semaines. Pourtant, ce n'est pas spécialement l'arrière-garde qu'il faut complimenter.

Le début de saison de Bruges était problématique, pas loin du catastrophique. Défaite en finale de la Coupe de Belgique, début de championnat avec un bilan de 6 sur 12 et deux défaites à domicile: les Gazelles étaient friables.

Lors des deux premiers mois de compétition, la défense était surtout pointée du doigt: une occasion, et c'était but pour l'adversaire. Mais depuis les choses ont bien changé puisque sur les 5 dernières rencontres de championnat (Courtrai, Mouscron, STVV, Antwerp et Malines), les hommes de Clement n'ont pas encaissé. La dernière fois que Mignolet s'est retourné en championnat, c'était à Ostende, il y a 502 minutes de jeu.

Mais qu'est ce qui a changé du côté de Bruges? Un changement de tactique? Un nouveau duo dans l'axe de la défense? Non rien de tout cela, et c'est même pire puisque à cause des blessures et du Coronavirus la défense de Bruges a souvent été chamboulée.

Philippe Clement a juste modifié deux choses dans le jeu de son équipe. Tout d'abord, beaucoup de buts encaissés sont arrivés à la suite d'une erreur individuelle, une perte de balle. Cela n'arrive plus car plutôt que de tenter des passes risquées dans l'axe ou des dribbles, le Club préfère encore plus qu'avant repasser par Mignolet, histoire de sécuriser un cuir qui se perdait parfois à 40 mètres des buts (comme contre le Beerschot).

Mais ce qui a surtoutchangé, c'est l'attitude des.... attaquants. En jouant haut, Bruges est friable dans le dos de sa défense et plutôt que de jouer plus bas, Clement insiste désormais sur un pressing des attaquants pour éviter les longs ballons balancés par l'adversaire. Cette tactique porte ses fruits: Bruges est la meilleure défense de l'élite avec seulement 11 buts encaissés. Et comme certains disent: ne pas encaisser, c'est déjà prendre un point.