Le FC Bruges pour relancer un Divock Origi en manque de temps de jeu ?

Durant la trêve, Bruges pourrait retenter de faire venir Divock Origi en Belgique. La chance reste faible de le voir revenir en JPL, mais Vincent Mannaert voudrait croire en ses arguments.

Le Club s'était déjà renseigné sur le joueur, mais à l'époque les Reds ne souhaitaient pas se séparer du Diable Rouge, surtout après le succès européen de Liverpool et le rôle joué par Origi lors de cette campagne. Une performance mémorable aux yeux des supporters des Reds.

Cependant, aujourd'hui la donne a bien changé et Origi ne quitte presque plus le banc, signe que le club ne compte plus sur lui. S'il vise l'Euro, il devra trouver une nouvelle équipe en janvier. Le Borussia Dortmund, Wolverhampton et Newcastle suivraient le Belge, tout comme Bruges qui serait candidat pour relancer le joueur en manque de temps de jeu.

Mais la tâche ne sera pas aisée, il faudra d'abord convaincre Liverpool. Un prêt serait la meilleure option envisagée, pour que l'accord se fasse rapidement. La Belgique pourrait permettre à Origi de se relancer et de retrouver du temps de jeu, en JPL tout comme en Europa League.

Le Diable aurait également de grandes chances de remporter un titre avec Bruges et de briller s'il venait à retrouver son meilleur niveau, un scénario plus compliqué dans une formation de Premier League ou à Dortmund.