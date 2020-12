Philippe Montanier évoque la mauvaise passe du Standard et les supporters : "C'est normal qu'ils ne soient pas satisfaits"

Ce dimanche (18h15), le Standard de Liège accueillera Mouscron lors de la 17ème journée de Jupiler Pro League.

Enlisé dans un début de crise, le Standard de Liège doit absolument renouer avec la victoire ce week-end et mettre fin à une série de six matchs de rang sans succès en championnat. "Nous ne sommes pas à notre niveau et nous devons réagir. Les joueurs en sont conscients et en parlent entre eux", a confié Philippe Montanier en conférence de presse. "Les bonnes intentions sont présentes à l'image de notre deuxième période à Courtrai où nous nous sommes battus pour revenir. La cohésion est bonne et doit nous aider à sortir de cette mauvaise passe", a souligné le technicien français avant d'évoquer les maux liégeois.

Le matricule 16 a vite pris l'eau à Courtrai mercredi soir. "La rigueur, la concentration et l'application nous font défaut. Je ne peux pas dire que nous sommes fatigués, les joueurs se sentent bien. Nous cherchons des explications, pas des excuses. Une lassitude mentale ? Les corners sont un bon exemple : nous n'avions encaissé qu'un but (Zulte Waregem) et nous perdons désormais les marquages depuis deux matchs et nous sommes en retard. Nous en avons parlé", a précisé le T1 des Rouches avant d'évoquer les supporters.

"C'est normal qu'ils ne soient pas satisfaits. Pour une grande partie d'eux, le Standard fait partie intégrante de leur vie. Et comme me disait un fan de Lens, une défaite peut gâcher une semaine. Je comprends donc leur ressenti. Ce que je peux juste faire, c'est de travailler à fond pour trouver des solutions, aider les joueurs et faire en sorte que l'équipe soit plus performante. Il faut corriger le tir et faire en sorte que cette situation négative soit la plus courte possible", a déclaré Montanier.

Taxé de coach défensif, le Français a réagi. "Nous n'avons jamais marqué autant de buts que ces derniers temps. Puis nous avons une particularité, à savoir que notre meilleur buteur est à trois buts. C'est loin des buteurs d'autres équipes. Nous n'avons pas ces qualités-là, c'était déjà le cas la saison dernière. Je dois trouver des solutions pour gagner les matchs. Nous avons marqué deux buts chez les Rangers, deux contre Benfica, deux contre Malines. Nous sommes capables de marquer et nous devons jouer avec nos forces."

Ce dimanche, le Standard de Liège croisera le fer avec Mouscron. "Il faudra se méfier car c'est le genre d'équipe qui va élever son niveau de jeu à Sclessin et qui fera tout pour faire un résultat", a conclu Montanier qui doit désormais faire un 6 sur 6.